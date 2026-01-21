В России допустили полный отказ Трампа от поддержки Украины

Американский лидер Дональд Трамп может полностью отказаться от поддержки Украины. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, европейцы видят опасность в делах Трампа, поскольку у него совсем другие внешнеполитические приоритеты, и он их реализовывает на практике. Речь идет о Венесуэле, Иране, Гренландии и Китае, уточнил эксперт. В Евросоюзе видят, что Трампу «не до Украины», и отказ от ее поддержки – самый сильный рычаг давления и на Киев, и на Брюссель, считает Блохин.

Политолог допустил, что президент США полностью прекратит поддержку Украины. Однако ему нужно сделать это таким образом, чтобы сохранить лицо, заметил аналитик. Это можно сделать лишь получив прибыль, но с «Украины эту прибыль трудно получить», поэтому Трамп стремится трансформировать ее в «политические очки», констатировал он.

«Эти политические очки можно получить только, скорее всего, за счет взаимодействия с Россией, каких-то прорывов, и не только в мирном соглашении. Он же любитель сделок различных в экономической сфере, в сфере стратегической стабильности», — заявил Блохин.

До этого доктор политических наук Кирилл Коктыш заявлял, что притязания Вашингтона на Гренландию могут напрямую «аукнуться» Украине, поставив под вопрос целесообразность европейской поддержки Киева.

Ранее Туск отказался «умиротворять» Трампа.