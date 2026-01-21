Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Политика

В России допустили полный отказ Трампа от поддержки Украины

Политолог Блохин допустил, что Трамп полностью откажется от поддержки Украины
Nathan Howard/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп может полностью отказаться от поддержки Украины. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, европейцы видят опасность в делах Трампа, поскольку у него совсем другие внешнеполитические приоритеты, и он их реализовывает на практике. Речь идет о Венесуэле, Иране, Гренландии и Китае, уточнил эксперт. В Евросоюзе видят, что Трампу «не до Украины», и отказ от ее поддержки – самый сильный рычаг давления и на Киев, и на Брюссель, считает Блохин.

Политолог допустил, что президент США полностью прекратит поддержку Украины. Однако ему нужно сделать это таким образом, чтобы сохранить лицо, заметил аналитик. Это можно сделать лишь получив прибыль, но с «Украины эту прибыль трудно получить», поэтому Трамп стремится трансформировать ее в «политические очки», констатировал он.

«Эти политические очки можно получить только, скорее всего, за счет взаимодействия с Россией, каких-то прорывов, и не только в мирном соглашении. Он же любитель сделок различных в экономической сфере, в сфере стратегической стабильности», — заявил Блохин.

До этого доктор политических наук Кирилл Коктыш заявлял, что притязания Вашингтона на Гренландию могут напрямую «аукнуться» Украине, поставив под вопрос целесообразность европейской поддержки Киева.

Ранее Туск отказался «умиротворять» Трампа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27670657_rnd_7",
    "video_id": "record::3756d504-04ab-42f2-850f-8bdc7230ed67"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+