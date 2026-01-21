Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп объяснил, почему до сих пор не удалось достичь мира в Украине

Трамп: Украина и РФ не демонстрируют единовременной готовности к достижению мира
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия не демонстрируют единовременной готовности к достижению мира, но попытки наладить отношения между Киевом и Москвой продолжаются. Трансляция пресс-конференции президента велась на YouTube-канале Белого дома.

«И когда Россия готова, Украина — нет. Когда Украина готова, Россия — нет», — сказал американский лидер.

По его словам, каждая из сторон конфликта ежемесячно теряет в среднем 25 тысяч человек.

Трамп также выразил уверенность в том, что его администрация в вопросах военных конфликтов и для прекращения войн сделала гораздо больше, чем любая другая.

До этого сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давосе. Это произошло после того, как американский лидер Дональд Трамп отказался с ним встречаться на форуме. Еще в начале января в Киеве надеялись, что подпишут с США в Давосе соглашение о привлечении $800 млрд инвестиций. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил, что Украину не смогли сделать главной темой форума. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее самолет с Трампом после вылета в Давос вернулся обратно в США из-за поломки.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27670699_rnd_7",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+