Киевский суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о «майдане»

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о заочном расследовании дела о стрельбе на «майдане» в 2014 году в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В Telegram-канале пресс-службы Офиса генерального прокурора Украины говорится, что специальное досудебное расследование будет организовано по фактам «организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 в центральной части города Киева — на площади Независимости и прилегающих улицах».

Ранее сообщалось, что Украина вновь будет требовать экстрадиции Януковича из России, несмотря на ранее полученный отказ.

В 2019 году Виктор Янукович был признан виновным в госизмене и «пособничестве в ведении агрессивной войны». Оболонский районный суд Киева заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.