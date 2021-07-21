Бывшего советника Трампа обвиняют по делу о шпионаже

Тома Баррака, бывшего советника 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, обвиняют по делу о шпионаже в пользу Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает телеканал Fox News.

Баррака обвиняют в попытке оказать влияние на внешнюю политику Соединенных Штатов в пользу ОАЭ в то время, пока он был агентом Эмиратов — по данным американского следствия, это период с апреля 2016 года по апрель 2018 года. Кроме Баррака, в шпионаже обвинены гражданин США Мэтью Граймс и гражданин ОАЭ Рашид Аль-Малик.

«Как утверждалось, обвиняемые, используя свое положение власти и влияния в год президентских выборов, участвовали в заговоре с целью незаконного продвижения и продвижения интересов Объединенных Арабских Эмиратов в этой стране, грубо нарушив свое обязательство уведомить прокурора», — заявила прокурор Жаклин Касулис.

Мэтт Херрингтон, адвокат Тома Баррака, заявил, что его подзащитный отказался признать себя виновным.

Ранее ключевой свидетель по делу Ассанжа признался в даче ложных показаний.