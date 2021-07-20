В МИД сообщили, что у России есть данные о сотрудничестве США с ИГ* в Афганистане

Специальный представитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии Министерства иностранных дел Замир Кабулов заявил, что у РФ есть сведения, указывающие на факт сотрудничества Соединенных Штатов с ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

Кабулов не исключает, что правительство Афганистана может утратить контроль над страной в случае отсутствия прогресса на межафганских переговорах.

Также в МИД России назвали условие захвата Афганистана Талибаном (организация запрещена в России). Кабулов отметил, что при отсутствии реального движения в процессе национального примирения военно-политический баланс в Афганистане будет переформатирован.

«Сам факт того, что талибы берут контроль над уездами, оказывает позитивную роль. Потому что большинство этих группировок нацелены не на внутриафганские дела, а на Центральную Азию, Пакистан или Иран», — пояснил он во время онлайн-дискуссии в международном дискуссионном клубе «Валдай».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, предлагал ли Владимир Путин своему американскому коллеге помощь по афганскому направлению в ходе саммита в Женеве 16 июня.