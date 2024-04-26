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Названы четыре области России с повышенной радиацией после Чернобыльской аварии

Профессор МИФИ Панов: после аварии в Чернобыле еще загрязнены четыре области РФ

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Кадр из видео/VICE/Youtube

Со дня Чернобыльской аварии прошло 38 лет. В истории атомной энергетики это была самая крупная радиационная катастрофа. В наибольшей степени радионуклидами от аварийного 4-го энергоблока АЭС были загрязнены радиоцезием (137Cs) четыре области – Брянская, Калужская, Тульская и Орловская. Об этом «Газете.Ru» рассказал и.о. директора Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ, доктор биологических наук, профессор Алексей Панов.

По мере удаления от Чернобыльской АЭС, содержание радионуклидов в почве резко снижается.

«В пяти юго-западных районах Брянской области дозы дополнительного облучения пока еще незначительно превышают уровень фона. В остальных же пострадавших от аварии регионах дозовая нагрузка на жителей населенных пунктов гораздо ниже установленного лимита. Соответственно в пяти районах Брянской области надо проводить комплексные мероприятия по реабилитации», – рассказал Панов.

По его словам, сегодня к зонам с повышенной дозовой нагрузкой относятся 72 населенных пункта: это села, деревни и город Новозыбков.

«Мы много лет следим за ситуацией там и видим, что обстановка постепенно меняется: цезий распадается, меняются демографическая и экономическая ситуация, условия хозяйствования. Семь лет назад, в 2017 году населенных пунктов, нуждающихся в реабилитационных мероприятиях, по официальным данным насчитывалось 135»,— рассказал специалист.

Подробнее о том, из чего складывается доза радиационного загрязнения, какие меры принимаются для мониторинга и очищения загрязненных областей, а также о мифах вокруг чернобыльской катастрофы – в материале «Газеты.Ru».

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