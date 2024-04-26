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«Суки, блин, московские»: тренер «Ленинградки» набросился на «Динамо»

Тренер «Ленинградки» Кашин оскорбил «Динамо» после поражения в чемпионате России

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ВК «Ленинградка»

Главный тренер женского волейбольного клуба «Ленинградка» Александр Кашин эмоционально отреагировал на поражение от московского «Динамо» в матче за бронзовые медали чемпионата России. Речь специалиста опубликована в Telegram-канале «Осторожно, новости».

«Вот все, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду, как она выигрывает, я это все подтверждаю. Все, что могу сказать: они только так и выигрывают. Все! Суки, блин, московские!» – сказал Кашин.

Специалист возмутился после эпизода, который произошел в пятом сете при счете 2:1. Юлия Кутюкова из «Ленинградки» забила мяч от блока в аут и сравняла счет. Однако в «Динамо» оспорили момент, после чего мяч был отдан московской команде. Кашин возмутился подобному, из-за чего получил желтую карточку.

Встреча, которая прошла в среду в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 3-2 (23:25, 20:25, 25:13, 25:23, 15:9). Таким образом, волейболистки московского клуба ведут в серии с результатом 2-1. Следующая игра пройдет также в Санкт-Петербурге и состоится 26 апреля.

Ранее экс-тренер сборной России матом высказался об игроках клуба РПЛ.

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