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Подполье сообщило об ударе по скрывавшимся в жилых домах военным ВСУ

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по военным ВСУ, прячущимся в домах в Запорожье

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Российские военные нанесли удар по прятавшимся в жилых домах украинским военным в подконтрольном Киеву районе Запорожской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Малая Токмачка, Гуляйполе, Работино и Малиновка получили полный рацион. <...> Пострадали совсем не мирные жители, расположившиеся в этих домах», – сказал Лебедев, добавив, что гражданское население не пострадало.

Подпольщик отметил, что разбитые на малые группы украинские подразделения уходят на ночевку в степи и лесопосадки, где выдают себя тем, что разводят костры, после чего они становятся целью российских беспилотников.

До этого Лебедев рассказал, что в Черниговской области был нанесен удар по месту скопления бойцов ВСУ, которые готовились к вторжению в РФ. Также он сообщил об ударе ВС РФ по поезду ВСУ при выгрузке личного состава на ж/д станции Балаклеи в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что глава минобороны Франции пытается убедить Запад поставлять ВСУ больше систем ПВО.

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