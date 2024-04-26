Назван год, когда радиация после аварии на Чернобыльской АЭС пропадет полностью

С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло 38 лет, однако часть областей России, Украины и Белоруссии все еще загрязнены радиацией. От последствий аварии эти территории смогут избавиться только к 2180 году, рассказал «Газете.Ru» и.о. директора Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ, доктор биологических наук, профессор Алексей Панов.

Цезий-137 (137Cs) – радионуклид, выпавший на поверхность почв после аварии на Чернобыльской АЭС. Период полураспада цезия – 30 лет, за этот период его активность снижается в два раза.

«Через 30 лет радионуклидов на этих территориях будет в два раза меньше, еще через 30 лет – уже в два раза меньше от оставшегося количества и так далее. А совсем от последствий аварии эти территории избавятся по его нашим оценкам к 2180 году – к этому времени показатели там придут к норме, которая составляет по 137Cs 1 Кюри/км2», – рассказал Панов.

Однако на самом деле, по его словам, 1 Кюри/км2 – это совсем небольшая величина, люди живут нормально и производят безопасную сельскохозяйственную продукцию и при 5 Кюри/км2 и выше, это не представляет опасности для человека.

Подробнее о том, какие именно области России пострадали от загрязнений после аварии в Чернобыле, из чего складывается доза радиационного загрязнения, какие меры принимаются для мониторинга и очищения загрязненных областей, а также о мифах вокруг чернобыльской катастрофы – в материале «Газеты.Ru».

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