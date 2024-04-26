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В Китае ответили на обвинения в шпионаже со стороны Германии

МИД КНР: Китай сделал Германии строгое представление из-за обвинений в шпионаже

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Liu Zheng/AP

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай сделал Германии строгое представление после того, как Берлин обвинил Пекин в шпионаже. Об этом пишет РИА Новости.

«Так называемое дело о китайском шпионаже ни на чем не основано, Китай сделал Германии строгое представление в связи с ее необоснованными обвинениями», — сказал Ван Вэньбинь.

Он назвал обвинения клеветой и очернением Китая. Дипломат потребовал от Германии проявлять бдительность в попытках нанести ущерб двусторонним отношениям. Также представитель китайского внешнеполитического ведомства призвал власти ФРГ проявлять больше сдержанности и прекратить «злонамеренные спекуляции».

22 апреля генпрокуратура Германии сообщила о задержании трех немецких граждан, которых подозревают в шпионаже в пользу Китая. По версии германской Генпрокуратуры, один из задержанных «собирал в ФРГ информацию об инновационных технологиях, которые можно использовать в военном деле». Предполагается, что немцы сотрудничали с разведкой КНР до июня 2022 года, а также нарушали Закон о внешней торговле.

Ранее в Британии заявили, что Китай стал более агрессивным и напористым в последние годы.

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