Песков ответил Макрону о будущем отношений России с Европой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал анонс президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждения европейской оборонной инициативы.

«Так или иначе отношения (России и Европы, — «Газета.Ru») придется выстраивать. СВО рано или поздно завершится успехом для нас», — сказал Песков.

Он отметил, что Россия — страна, которая «никому не предоставляет угрозы, никому в Европе».

«Все равно придется договариваться о том, как нам жить. Это будут договоренности о новых модальностях отношений. Построить отношения как раньше уже не получится», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что географически Россия и Европа никуда друг от друга не денутся, поэтому предстоит выстраивать отношения на новых основах.

Накануне французский президент Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие месяцы обговорить с европейскими партнерами обновление стратегии безопасности в Евросоюзе, одной из ключевых тем должно стать ядерное оружие. По его словам, гарантии безопасности позволят в будущем наладить добрососедские отношения с Россией.

Ранее Саркози заявил, что ЕС надо прояснить стратегию по Украине.