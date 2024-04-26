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На Урале офицер ФСБ покрывал казино и стал фигурантом уголовного дела

В Челябинске офицер погранвойск получил 17 лет колонии за поддержку казино

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Челябинске гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего Пограничного управления ФСБ России по статьям «Незаконная организация и проведение азартных игр», «Организация преступного сообщества и участие в нем», «Получение взятки» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что обвиняемый за взятку через посредника помогал в организации деятельности незаконного игорного заведения. Офицер за вознаграждение делился с сотрудниками нелегального бизнеса информацией о планируемых оперативно-розыскных мероприятиях в отношении «предпринимателей».

«За период существования нелегального игрового заведения преступным сообществом получен доход в особо крупном размере - более 200 миллионов рублей», — говорится в материалах дела.

Суд признал военнослужащего виновным во вменяемых ему преступлениях и приговорил к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также мужчину лишили на пять лет права занимать определенные должности и воинского звания.

Ранее россиянина арестовали за то, что он уговаривал знакомого военнослужащего сдаться в плен.

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