Медведева заявила о смерти дедушки Валиевой, а потом опровергла свои слова

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева во время YouTube-шоу «Каток» заявила, что вскоре после зимних Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Камила Валиева потеряла дедушку. Однако позднее Медведева опровергла свои собственные слова, заявив, что перепутала, кто умер в семье Валиевой.

«Хочу извиниться за дезинформацию. Это не соответствует действительности. Я помню, что Камила потеряла прародителя. Но это была бабушка. И несколько лет назад. Дедушка, о котором шла речь на съемке, жив и здоров. Прошу прощения еще раз у зрителя, но в первую очередь у Камилы и ее семьи», — написала Медведева.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Примечательно, что одной из версий защиты фигуристки была та, согласно которой она съела десерт, который приготовил ее дедушка, именно в этом блюде находился допинг.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. В личном турнире на Играх Валиева лидировала по итогам короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольном прокате и стала четвертой.

Ранее Валиева выложила первый пост в день совершеннолетия.