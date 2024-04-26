Трамп лестно высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана великим человеком, комментируя свое сотрудничество с ним. Об этом пишет Reuters.

«Будучи президентом, я гордился тем, что работал с премьер-министром Орбаном, кстати, великим человеком, над продвижением ценностей и интересов наших двух стран», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности вновь поработать с премьер-министром в случае своего возвращения в Белый дом после президентских выборов в США.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что приход к власти в США экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа окажет положительное влияние на урегулирование конфликта на Украине.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что получил в подарок от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа бейсболку.

Ранее Трамп объявил премьера Венгрии Орбана лидером Турции.