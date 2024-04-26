Народный артист России Стас Михайлов отметит юбилей на сцене Comedy Club на ТНТ. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

В специальном выпуске он отпразднует 55-летие вместе с резидентами шоу, выйдет на сцену с музыкальным номером и станет объектом поздравительной прожарки от участников проекта.

Кроме того, историями о Михайлове поделятся друзья — артисты Григорий Лепс, Люся Чеботина, тоже празднующая день рождения, Карина Кросс, продюсер Виктор Дробыш и шоумен Михаил Галустян в образе Жорика Вартанова.

«Честно, мы договорились о встрече с легендой в Comedy Club 10 лет назад. И вот когда в России закончились города, в которых Стас не давал концерты, он наконец-то здесь!» — сказал на съемках Павел Воля, который посвятит стендап роскошной жизни Михайлова.

Григорий Лепс честно расскажет о соперничестве с Михайловым.

«У Стаса были свои ценности, а у меня свои цены, и мы никогда не конкурировали», — сказал он.

Стас Михайлов появится в Comedy Club 26 апреля в 21:00.

Накануне Михайлов признался, что похудел на 17 килограммов.

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