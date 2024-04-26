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В Кремле оценили выставку на Поклонной горе с захваченной на СВО техникой

Песков назвал блестящей идеей открыть выставку в Москве с вражеской техникой

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать открытие грядущей выставки трофейной военной техники на Поклонной горе в Москве, которая стартует 1 мая.

По его мнению, грядущая выставка вызовет большой интерес как у москвичей и гостей столицы, так и у остальных россиян. «Это блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику», — отметил Песков.

При этом Песков пока добавил, что ему неизвестно о том, собирается ли Владимир Путин лично посетить выставку.

В столичном парке Победы на Поклонной горе организуют выставку военной техники НАТО, которую российские военные захватили в зоне спецоперации. На экспозиции представят более 30 образцов западной техники из 12 стран. Гостям также обещают показать немецкие танки Leopard-2, американские БМП Bradley, шведские CV90 и другие трофеи с поля боя.

На выставке в качестве экспонатов представят идеологическую литературу противника, снаряжение нацбатальонов ВСУ, а также карты, которыми пользовались украинские военные.

Ранее стало известно, что Франция и Германия намерены разработать танк совместного производства.

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