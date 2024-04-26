Россиянам рассказали, как помочь человеку с инсультом до приезда скорой

При инсульте важно получить медицинскую помощь как можно раньше, лучше в течение трех-четырех часов с появления симптомов. Пока едет скорая, нужно обеспечить безопасность пациента и измерить давление и пульс. Об этом aif.ru рассказала заместитель директора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Маринэ Танашян.

Сначала нужно записать точное время, когда возникли симптомы инсульта, а затем измерить и записать давление и пульс. Если верхнее давление выше 200 мм рт. ст., больному нужно дать препарат для снижения кровяного давления.

Лучшее положение для человека с инсультом — на боку со слегка приподнятой головой. Также нужно снять или ослабить стесняющую одежду (воротник, ремень, шарф), открыть окно. Если человеку холодно, нужно укрыть его одеялом.

Для предотвращения падений и травм человеку лучше не пытаться вставать. Также не следует кормить или поить больного: при нарушении функции глотания он может подавиться.

«Если вы не уверены в оперативности бригады скорой помощи, постарайтесь самостоятельно доставить человека в ближайшую больницу. Главная задача — обеспечить безопасность перевозки и неподвижность», — заключила врач.

Ранее врач рассказала, может ли высокое давление быть вариантом нормы.