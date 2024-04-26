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В правительстве отметили приоритет строительства дорожного кольца вокруг Азова

Хуснуллин: дороги Юга России и кольцо вокруг Азова среди первоочередных задач

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Правительство России обращает особое внимание на дороги Юга России и строительство автокольца вокруг Азова. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.

Выступая на отраслевом дне «Инфраструктура для жизни» на выставке «Россия» на ВДНХ, вице-премьер отметил, что в правительстве утверждена трехлетняя программа по строительству дорог в новых регионах России, которую в ближайшие месяцы предполагается продлить до 2030 года.

«Сейчас среди первоочередных задач - это дороги Юга России, в том числе кольцо вокруг Азова. Это нужно для развития логистики, для развития портов, для развития туризма и для развития новых регионов», — сказал Хуснуллин.

По его словам, дороги через новые регионы рассматриваются как альтернатива Крымскому мосту.

18 апреля Марат Хуснуллин рассказал о потенциале свободной экономической зоны в новых регионах. Вице-премьер побывал в Мариуполе, где проверил ход восстановления жилья и социально значимых объектов.

Ранее сообщалось, что российские строители приступили к масштабной реконструкции автодороги М-3 «Украина».

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