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Россиянам посоветовали носить компрессионную одежду для игры в футбол

Эксперт «Спортмастера» Самофатов посоветовал надевать тайтсы для игры в футбол

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Shutterstock/Rawpixel.com

Эксперт «Спортмастер PRO» Евгений Самофатов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как правильно выбрать экипировку для игры в футбол весной, чтобы не замерзнуть и в то же время не перегреться во время тренировок на открытых площадках.

«Для тренировок или игры на открытых спортивных площадках в весеннее время необходима грамотно подобранная экипировка. Начнем с базового слоя.

Как правило, футболисты не используют термобелье, в составе которого есть натуральные материалы, предпочитая синтетические варианты. Чаще всего это лонгслив или футболка и компрессионные шорты или тайтсы (спортивные штаны, изготовленные из ткани с компрессионными вставками; обеспечивают большую свободу движений футболиста. — «Газета.Ru»).

Благодаря компрессии белье поддерживает и фиксирует мышцы футболиста, увеличивая его выносливость и сокращая процесс восстановления после интенсивных тренировок или игр. Кроме того, за счет плотной посадки пот моментально впитывается и отводится от тела, что обеспечивает оптимальную терморегуляцию», — рассказал Самофатов.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае надо отказаться от термобелья.

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Футбол. Чемпионат России
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