Спикер Госдумы предложил закрепить вопросы демографии за конкретным министром

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением о формальном закреплении за каким-либо министерством вопросов реализации демографической политики и поддержки российских семей. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение поступило в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Володин поинтересовался у вице-премьера России Татьяны Голиковой, какое министерство в настоящее время отвечает за политику в сфере семьи. Голикова ответила, что формально это не закреплено, однако неофициально это министерство труда и социальной защиты.

«Когда у нас это все неформально, наверное, это не самая лучшая ситуация, тем более, если мы говорим о достижении национальных целей», - подчеркнул Володин.

Он также заявил, что вопрос демографии — судьбоносный для России, поэтому необходимо, чтобы реализация государственной политики в этой сфере координировалась конкретным министерством.

25 апреля президент России Владимир Путин объявил поддержку рождаемости приоритетной общенациональной задачей. Глава государства обратил внимание, что российским семьям нужно обеспечивать достойное качество жизни.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации предложит правительству меры по улучшению ситуации с демографией.