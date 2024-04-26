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В России внедорожник Tank 700 поступит в продажу в двух версиях

В России до конца года начнутся продажи бензинового и гибридного Tank 700

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Great Wall Motors

Китайский концерн Great Wall (Haval — его подразделение) привезет в Россию внедорожник Tank 700 в двух версиях. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев.

«Tank 700 будет представлен в России в двух версиях: как с бензиновым двигателем, так и с гибридной силовой установкой», — отметил глава компании.

23 апреля стало известно, что Haval привезет в Россию внедорожник Tank 700 до конца текущего года. Отмечается, что на отечественном рынке он станет флагманом модельного ряда. Точная дата появления новинки пока неизвестна. Длина авто составляет 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Это самый большой внедорожник в линейке. Под капотом гибридного Tank 700 установлен трехлитровый V6 мощностью 360 л.с., который работает в паре с электродвигателем и девятиступенчатой автоматической трансмиссией. Суммарная мощность силового агрегата достигает 517 л.с. (750 Нм).

Ранее выяснилось, что Haval выведет на рынок России новый кроссовер H7.

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