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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%

ЦБ России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

ЦБ третий раз подряд оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых. Такое решение регулятор принял по итогам заседания 26 апреля и сообщил о нем в пресс-релизе.

В ЦБ пояснили, что сейчас инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается на высоком уровне. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, который превышает возможности расширения предложения, темпы роста цен будут возвращаться к цели в 4% несколько медленнее, чем ЦБ прогнозировал в феврале.

«Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее. В базовом сценарии Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15,0–16,0% и 10,0–12,0% соответственно», — отметил ЦБ.

Проводимая ЦБ денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике. По прогнозу ЦБ, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году.

Это решение совпало с консенсус-прогнозом финансового рынка. О сохранении ключевой ставки в 16% «Газете.Ru» заявили экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин и пять опрошенных экономистов и финансистов. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев оценивал вероятность такого решения по ключевой ставке в 70%.

В рисковом сценарии аналитик допустил, что ЦБ может повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17%, 26 апреля. Или ЦБ сохранит ставку в апреле и даст сигнал о ее повышении на следующем заседании 7 июня. Вероятность такого сценария Васильев оценил в 30%.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

16 февраля и 22 марта 2024 года ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16%. Он действовал с 15 декабря 2023 года. В прошлом году ключевая ставка повышалась пять раз.

Ранее Минэкономразвития отметило снижение инфляции в России.

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