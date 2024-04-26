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Блинкен утверждает, что США не хотят сдерживания Китая

Блинкен: США не хотят сдерживать развитие КНР и противостоять ей

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Wolfgang Rattay/Reuters

Соединенные Штаты не хотят сдерживать развитие Китая и противостоять Пекину. Об этом в рамках визита в КНР заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«США не стремятся к «новой холодной войне», не стремятся изменить устройство Китая, не стремятся сдерживать развитие Китая», - подчеркнул Блинкен, отметив, что в цели Вашингтона также не входит вступление в конфликт с КНР.

До этого министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что если Вашингтон будет считать Пекин своим главным противником, то их отношения будут наполнены проблемами. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на Украине, палестино-израильский конфликт, Северную Корею, ситуацию в Мьянме и другие темы.

Накануне стало известно, что Блинкен прибыл в Пекин. Рабочий визит представителя Соединенных Штатов в Китай начался, когда он посетил Шанхай 24 апреля. Госсекретарь будет находиться в КНР до 26 апреля.

Ранее госсекретарь США обеспокоился поддержкой Пекином Москвы.

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