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В США предупредили о возможном начале войны из-за ржавого корабля

WP: корабль Филиппин может стать причиной войны в Азии с участием Китая и США

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US Navy via AP

Принадлежащий Филиппинам старый военный корабль может привести к новой войне в Азии. Об этом пишет издание The Washington Post (WP), ссылаясь на официальные лица и аналитиков по вопросам безопасности.

«Судно Sierra Madre, которое остается на Втором мелководье Томаса, теперь стало эпицентром эскалации напряженности между Филиппинами и Китаем и может втянуть США в вооруженный конфликт в Тихом океане», — отмечается в статье.

В 1999 году власти Филиппин оставили на мели на рифе Жэньай десантный корабль времен Второй мировой войны, чтобы закрепить свои права на архипелаг Спратли, который является предметом территориального спора с Китаем в Южно-Китайском море.

По словам автора материала, причиной новой войны в Азии может стать «дырявый ржавый корабль, который отслужил свой срок».

Вокруг Sierra Madre периодически происходят инциденты с участием филиппинских и китайских судов. Так, 5 марта 2024 года береговая охрана Филиппин заявила, что ее корабль был поврежден в результате столкновения с кораблем береговой охраны КНР в Южно-Китайском море у рифа Жэньай, пострадали четыре человека. В свою очередь управление морской полиции КНР обвинило филиппинский корабль в том, что тот действовал непрофессионально и опасно, умышленно врезался в китайское судно.

Ранее в Британии заявили, что Китай стал более агрессивным и напористым в последние годы.

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