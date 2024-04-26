В Петербурге школьница оказалась в реанимации, выпив таблетки для похудения

Школьница из Петербурга попала в больницу из-за попытки похудеть. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в квартире на Ириновском проспекте. По данным источника, 13-летней девочке не нравилось то, как она выглядит, поэтому для похудения она выбрала таблетки.

В результате семиклассница употребила больше, чем специалисты советуют в инструкции. Приехавшие на место медики госпитализировали ребенка в детскую больницу Филатова, пациентка находится в реанимации. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

До этого в Ленобласти школьница попала в больницу из-за таблетки. У девочки во время занятий заболела голова, и подруга предложила ей таблетку. После этого у ребенка появилась боль в желудке, состояние усугубилось. Специалисты доставили шестиклассницу в реанимацию.

Подруга девочки заявила, что нашла таблетку около школы, на улице. О том, что на самом деле находилось в составе лекарства, не сообщается.

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