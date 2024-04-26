В Кремле заявили, что действия Европарламента противоречат его призванию

Европарламент, вопреки своему основному призванию, превратился в «машину оголтелых заявлений». Такое мнение выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя резолюцию ЕП с критикой в адрес президентских выборов в РФ.

Песков напомнил, что основное призвание Европарламента — выстраивание диалога. Он добавил, что в Кремле не готовы прислушиваться к словам евродепутатов насчет выборов президента в РФ.

«Европарламент уже давно остановился на позиции прочной, последовательной русофобии», — заявил представитель Кремля в ходе брифинга.

Накануне Европейский парламент принял резолюцию, в которой раскритиковал президентские выборы в России и призвал ограничить контакты с российским руководством. В ЕП также потребовали ввести санкции против организаторов выборов в Крыму, Севастополе и новых регионах РФ.

Исполняющий обязанности постпреда России при Европейском союзе Кирилл Логвинов назвал резолюцию ЕП «финальным аккордом» антироссийской песни этого европейского органа. Дипломат считает, что подобные резолюции только подтверждают мнение о том, что евродепутаты живут в самостоятельно созданном «пузыре», так называемом «евроквартале».

Ранее стало известно, какую стратегию избрал ЕС на случай прихода Трампа к власти.