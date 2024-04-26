Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Защита хочет освободить заместителя Шойгу под залог

Защита намерена ходатайствовать об освобождении замминистра Иванова под залог

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Защита намерена ходатайствовать об освобождении заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу Тимура Иванова под залог и обжаловать арест его счетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова адвоката чиновника.

Отмечается, что решение по обжалованию ареста счетов Иванова защитой будет принято позже.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что Иванов получал «космические взятки» от строительных компаний.

При этом адвокат арестованного Мурад Мусаев заявил, что заместителю министра обороны России вменяют помощь фирмам, безвозмездно проводившим для него ремонтно-строительные работы.

Тимур Иванов был задержан на рабочем месте вечером 23 апреля по делу о коррупции. Кроме него, по этому делу были задержаны еще несколько человек.

Ранее сообщалось, что замглавы Минобороны Иванов жил в особняке на Рублевке стоимостью ₽1 млрд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами