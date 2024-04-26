Защита хочет освободить заместителя Шойгу под залог

Защита намерена ходатайствовать об освобождении заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу Тимура Иванова под залог и обжаловать арест его счетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова адвоката чиновника.

Отмечается, что решение по обжалованию ареста счетов Иванова защитой будет принято позже.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что Иванов получал «космические взятки» от строительных компаний.

При этом адвокат арестованного Мурад Мусаев заявил, что заместителю министра обороны России вменяют помощь фирмам, безвозмездно проводившим для него ремонтно-строительные работы.

Тимур Иванов был задержан на рабочем месте вечером 23 апреля по делу о коррупции. Кроме него, по этому делу были задержаны еще несколько человек.

Ранее сообщалось, что замглавы Минобороны Иванов жил в особняке на Рублевке стоимостью ₽1 млрд.