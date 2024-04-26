Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пострадавшая от наводнения Курганская область оказалась не готова к сезону пожаров

Рослесхоз: шесть регионов РФ оказались не готовы к сезону пожаров

close
100%
Kaan Soyturk/Reuters

Пострадавшая этой весной от половодья Курганская область и еще пять регионов оказались не готовы к наступившему пожароопасному сезону. Об этом заявил глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, сообщает РИА Новости.

По его словам, 66 регионов полностью готовы к лесопожарному сезону, четыре региона ограниченно готовы и еще 6 признаны неготовыми.

«Признаны неготовыми к сезону Еврейская автономная область, Республика Алтай, Республика Марий Эл, Хабаровский край, Курганская область и Мурманская область», – сказал глава ведомства.

Советников отметил, что основными факторами неготовности к пожарам является отсутствие кадров и неготовность техники, задействованной в тушении возгораний.

Майский пик лесопожарного сезона приходится на середину мая, что связано с погодой, обилием сухой травы, а также россияне в майские праздники жгут костры и жарят мясо, – заключил руководитель ведомства.

До этого эколог Роман Пукалов предупредил о повышенном риске пожаров на Урале, в Сибири, на юге Дальнего Востока и в Якутии.

Ранее в Московской области устранили первые в этом сезоне лесные пожары.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами