Пострадавшая от наводнения Курганская область оказалась не готова к сезону пожаров

Пострадавшая этой весной от половодья Курганская область и еще пять регионов оказались не готовы к наступившему пожароопасному сезону. Об этом заявил глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, сообщает РИА Новости.

По его словам, 66 регионов полностью готовы к лесопожарному сезону, четыре региона ограниченно готовы и еще 6 признаны неготовыми.

«Признаны неготовыми к сезону Еврейская автономная область, Республика Алтай, Республика Марий Эл, Хабаровский край, Курганская область и Мурманская область», – сказал глава ведомства.

Советников отметил, что основными факторами неготовности к пожарам является отсутствие кадров и неготовность техники, задействованной в тушении возгораний.

Майский пик лесопожарного сезона приходится на середину мая, что связано с погодой, обилием сухой травы, а также россияне в майские праздники жгут костры и жарят мясо, – заключил руководитель ведомства.

До этого эколог Роман Пукалов предупредил о повышенном риске пожаров на Урале, в Сибири, на юге Дальнего Востока и в Якутии.

Ранее в Московской области устранили первые в этом сезоне лесные пожары.