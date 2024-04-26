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В вузах России откроются центры переподготовки участников СВО

Кравцов: центры переподготовки участников СВО будут созданы во всех педвузах РФ

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РИА «Новости»

Центры переподготовки участников специальной военной операции (СВО) для ведения в дальнейшем образовательной деятельности в школах будут открыты во всех педагогических высших учебных заведениях России. Об этом сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов.

Об этом глава Минпросвещения сказал на встрече с участниками СВО на площадке центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Государственного университета просвещения. По его словам Кравцова, такие центры будут работать по аналогии с тем, который уже есть на базе указанного вуза.

Министр также рассказал, что участники спецоперации приходят в российские школы и рассказывают учащимся о СВО.

В феврале Кравцов сообщал, что в российских школах планируется проводить выездные сборы для учеников в рамках нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Новый предмет начнут преподавать в школах с 1 сентября 2024 года. Уроки будут проводить в том числе участники СВО, у которых есть профильное педагогическое образование.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что патриотическое воспитание охватит более двух третей российских детей до конца года.

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