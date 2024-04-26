На Кубани зафиксировали подземный толчок

В Туапсе в Краснодарском крае зафиксировали подземный толчок. Об этом заявили РИА Новости в Единой диспетчерской дежурной службе (ЕДДС) города.

По данным специалистов, местные жители о повреждениях и пострадавших не сообщали. Люди лишь интересуются, что произошло.

В службе добавили, что спустя время они зафиксировали еще один толчок.

До этого 20 апреля два землетрясения произошли около побережья Курильских островов. Начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова отметила, что магнитуда подземных толчков в обоих случаях составила 4,7. При этом первое землетрясение было зафиксировано в 7:59 по местному времени (19 апреля в 23:59 мск).

По словам Семеновой, примерно через час в акватории Тихого океана произошло еще одно землетрясение. Его эпицентр находился в 59 км юго-восточнее населенного пункта Головнино. Последний расположен на острове Кунашир.

Ранее вулканолог назвал самые сейсмоопасные регионы России.