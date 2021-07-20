В Кремле не стали раскрывать дату переговоров с США по стратегической стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата российско-американских консультаций по стратегической стабильности будет объявлена позже.

«Мы своевременно сообщим. Консультации на экспертном уровне, согласовываются по линии министерства иностранных дел и Госдепартамента США. Точные даты своевременно сообщим, не будем забегать вперед», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что переговоры запланированы на 28 июля.

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главы государств подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и договорились запустить комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.