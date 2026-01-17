Размер шрифта
Общество

Глава РФПИ заявил, что северные территории могут стать пригодными для жизни



Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в своем аккаунте в соцсети X, что северные территории в скором времени могут стать пригодными для жизни.

По словам Дмитриева, это может стать возможным из-за потепления Земли. Он также назвал Гренландию «климатическим рычагом».

«По мере таяния арктического льда потепление ускоряется, а вечная мерзлота высвобождает накопленный углерод... запуская каскадные обратные связи, которые приводят к повышению глобальных температур. Северные территории могут стать наиболее пригодными для жизни по мере потепления Земли», — поделился глава РФПИ.

В декабре журнал Nature Reviews Earth & Environment опубликовал исследование, в котором говорится, что климатический кризис в мире может привести к дефициту урожая из-за ускоренного размножения вредителей.

Ученые спрогнозировали, что при потеплении на два градуса ущерб от вредителей для пшеницы вырастет на 46%, риса — на 19%, а кукурузы — на 31%. По словам специалистов, в тепле такие вредители, как тля, листовертка, гусеницы и саранча, размножаются быстрее и начинают мигрировать в Европу, США и на высоты.

Ранее ученый заявил о потеплении лета в России в течение 50 ближайших лет.

