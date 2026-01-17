Размер шрифта
Столтенберг призвал разговаривать с Россией так, как страны Запада общаются между собой

Francois Lenoir/Reuters

Запад должен разговаривать с Россией об Украине так, как западные страны общаются между собой. Об этом заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Spiegel.

«Во-первых, мы должны разговаривать с Россией о прекращении войны на Украине таким образом, как это мы между собой делаем... Мы должны разговаривать с Россией как с соседом», — сказал Столтенберг.

По его словам, рано или поздно Западу придется обсуждать с РФ новую архитектуру контроля над вооружениями.

В ноябре Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не будет начинать третью мировую войну с Россией из-за Украины. По его словам, во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале 2022 года он объяснил, что введение бесполетной зоны над Украиной невозможно, поскольку это привело бы к прямому военному столкновению с Россией.

Экс-генсек отметил, что введение бесполетной зоны означало бы необходимость уничтожить российские системы противовоздушной обороны, размещенные в Белоруссии и на территории России.

Ранее Столтенберг придумал, как завершить конфликт на Украине.

