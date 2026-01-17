СМИ сообщили, что Белый дом может рассматривать «совет мира» как замену ООН

Администрация президента США Дональда Трампа может рассматривать «совет мира» как замену Организации объединенных наций (ООН). Об этом пишет газета Financial Times (FT).

»[Белый дом] рассматривает «совет мира» как «потенциальную замену ООН»… своего рода параллельный неофициальный орган для урегулирования конфликтов за пределами [сектора] Газы», — говорится в публикации.

15 января постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что выход США из структур ООН говорит о пренебрежении принципом многосторонности и отказе от работы со странами мирового большинства.

Как отметил дипломат, решение американского руководства не стало неожиданностью, потому что в опубликованном списке находятся структуры, в работе которых Вашингтон либо не принимал активного участия, либо участвовал избирательно в последнее время.

Ранее США объявили о выходе из ЮНЕСКО.