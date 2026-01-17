Размер шрифта
СМИ сообщили, что Белый дом может рассматривать «совет мира» как замену ООН

FT: администрация Трампа рассматривает «совет мира» как замену ООН
Kay Nietfeld/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа может рассматривать «совет мира» как замену Организации объединенных наций (ООН). Об этом пишет газета Financial Times (FT).

»[Белый дом] рассматривает «совет мира» как «потенциальную замену ООН»… своего рода параллельный неофициальный орган для урегулирования конфликтов за пределами [сектора] Газы», — говорится в публикации.

15 января постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что выход США из структур ООН говорит о пренебрежении принципом многосторонности и отказе от работы со странами мирового большинства.

Как отметил дипломат, решение американского руководства не стало неожиданностью, потому что в опубликованном списке находятся структуры, в работе которых Вашингтон либо не принимал активного участия, либо участвовал избирательно в последнее время.

Ранее США объявили о выходе из ЮНЕСКО.

