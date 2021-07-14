Путин и Лукашенко обсудили увеличение присутствия сил НАТО на территории Украины

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Белоруссии Александром Лукашенко проблему увеличение присутствия сил НАТО на территории Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. Ее видеокомментарий опубликован в Telegram-канале «Пул первого».

«На встрече обсуждался вопрос международной повестки, западной политики в отношении Беларуси и России в частности Евросоюза и США. Украина, здесь президенты отдельно обсудили ситуацию с увеличение военного присутствия блока НАТО на территории страны. В частности, проведение масштабных учений и строительства военных баз», — подчеркнула Эйсмонт.

Она также отметила, что были подняты вопросы противодействия ОДКБ угрозам в Средней Азии в связи с выводом войск США из Афганистана.

Президенты Белоруссии и России также обсудили увеличение рейсов и расширение географии полетов «Белавиа» в Москву, Санкт-Петербург, Сочи.

Ранее Путин и Лукашенко в ходе встречи договорились о цене на газ для Белоруссии в 2022 году. Также лидеры обеих стран договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России.