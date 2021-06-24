Москва выразила решительный протест из-за действий британского эсминца

Москва выразила решительный протест из-за инцидента с британским эсминцем Defender, сообщает МИД РФ.

«24 июня Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД России в связи с произошедшим накануне нарушением эсминцем УРО DEFENDER ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в акватории Черного моря в районе мыса Херсонес. Послу был заявлен решительный протест», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона расценивает произошедшее как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

«Особое внимание обращено на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне», — подчеркнули в МИД РФ.

Ранее подобную позицию озвучили в Кремле, назвав инцидент сознательной и подготовленной провокацией. Подчеркивалось также, что Россия будет занимать жесткую позицию в отношении таких действий и далее.

Великобритания, в свою очередь, заявила, что не признает «аннексию Крыма» Россией и считает, что тот участок в черноморском регионе, на котором находился британский корабль, по-прежнему принадлежит Украине.