Трамп оценил встречу Байдена и Путина

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Вашингтон ничего не получил от саммита с Россией. Экс-глава Белого дома уверен, что для Москвы данная встреча прошла хорошо, приводит его заявление FoxNews.

«Мы ничего не получили, дали сцену России, ничего не получили», — объяснил 45-й американский лидер.

По утверждению Трампа, Вашингтону не удалось остановить реализацию проекта «Северный поток--2», а данное направление было важным.

«Я думаю, это был хороший день для России», — обратил внимание бывший президент США в ходе интервью телеканалу.

До этого президент США сообщил, что передал российскому коллеге Владимиру Путину список организаций критической инфраструктуры, атаки на которые в Вашингтоне считают неприемлемыми.

16 июня президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главные заявления саммита — в материале «Газеты.Ru».