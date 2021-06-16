Байден заявил, что Путин не стремится к холодной войне с США

Президент США Джо Байден считает, что глава России Владимир Путин не хочет новой холодной войны с США. Такое заявление он сделал на брифинге по итогам российско-американского саммита в Женеве, передает ТАСС.

«Я не думаю, что он (Путин — «Газета.Ru») стремится к холодной войне с Соединенными Штатами», — сказал Байден.

По словам главы Белого дома, в ходе переговоров он заявил российском лидеру, что «новая» холодная война «очевидным образом не в интересах» как РФ, так и США.

Встреча лидеров России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.

Ранее Байден заверил, что повестка дня Вашингтона не направлена против России.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что эпоха «холодной войны» вернулась в отношения России и США. По его словам, соперничество между двумя страна сменилось конфронтацией и конфликтом. Москва при этом, как и в советское время, вынуждена лишь отвечать на угрозы Вашингтона, указал бывший премьер-министр и экс-президент.