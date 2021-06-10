Столтенберг и Зеленский провели телефонные переговоры перед саммитом НАТО

Генеральный секретарь НАТО и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры перед саммитом НАТО. Об этом глава альянса сообщил в Twitter.

«Переговорил с Зеленским, президентом нашего ценного партнера Украины. Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию в сфере безопасности в регионе и неприемлемое наращивание сил Россией», — написал Столтенберг.

Он также отметил, что НАТО последовательно поддерживает Украину в политической и практических сферах, а также выступает за проведение реформ в стране.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, чем для России опасно вхождение Украины в НАТО: если страна войдет в альянс, подлетное время ракет до Москвы сократится до 7-10 минут. В то же время президент отметил, что нет никаких гарантий того, что Украина не станет частью НАТО. Поэтому Москва должна учитывать такую вероятность и выстраивать отношения с Киевом на основе этого.