Военный эксперт заявил, что ВС РФ разрезали группировку ВСУ в Димитрове

Марочко: российские войска приступили к зачистке Димитрова от ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие разрезали группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), остающуюся в Димитрове (Мирнограде) в Донецкой народной республике (ДНР), и приступили к зачистке территорий. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо Димитрова: по улице Центральной полностью разрезана украинская группировка. По сути, идет зачистка данного населенного пункта», — отметил он.

По словам Марочко, у украинских солдат нет никаких шансов на то, чтобы покинуть населенный пункт.

Эксперт добавил, что при осмотре подвалов жилых домов бойцы Вооруженных сил РФ находят укрывающихся мирных жителей. Российские военнослужащие оказывают гражданским всю необходимую помощь, подчеркнул он.

20 декабря военный корреспондент добровольческого корпуса министерства обороны РФ Павел Кукушкин сообщил, что организованное сопротивление ВСУ в Димитрове было сломлено. Журналист выразил уверенность, что российские подразделения в скором времени возьмут город под свой контроль. Как он сказал, освобождение данного населенного пункта позволит ВС РФ продвинуться на запад, в сторону Павлограда в Днепропетровской области, и на север, к Доброполью и Краматорску.

Ранее Путин заявил, что российские бойцы взяли под контроль 50% территории Димитрова.

