Стали известны дата и место встречи Трампа и Зеленского

Белый дом: Трамп встретится с Зеленским во Флориде в 23:00 мск в воскресенье

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи, 18 августа 2025 года

Президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 28 декабря. Об этом сообщил Белый дом.

Встреча запланирована на 15:00 по местному времени (23:00 по московскому) в Палм-Бич, штат Флорида. На мероприятие будут допущены журналисты.

Трамп до этого подчеркнул, что любое мирное предложение Зеленского по урегулированию конфликта не будет иметь значения без одобрения со стороны Соединенных Штатов.

По данным телеканала CNN, перед встречей с Трампом Зеленский пообщался с чиновниками НАТО, а также с лидерами Канады, Германии, Финляндии, Дании и Эстонии для координации позиций. При этом участие европейских лидеров в предстоящей встрече президентов США и Украины не планируется.

Также украинский президент поговорил с премьером Канады Марк Карни перед встречей с Трампом.

Ранее депутат Рады предостерег Трампа от встречи с Зеленским.