Новости. Общество

В Якутске под лед провалилась машина с людьми

МЧС: в Якутске машина с восемью людьми провалилась под лед, трое не выбрались
Телеграм-канал «МЧС Челябинской области»

Автомобиль с восемью людьми провалился под лед на реке Лене в Якутске, пять человек сумели выбрались, трое остались в машине. Об этом сообщили в главном управлении МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).

Инцидент произошел в микрорайоне Промышленный при выезде на лед в несанкционированном месте в районе слива сточных вод. В ледяную воду ушел автомобиль Toyota Estima, в салоне которого находились восемь человек, включая одного ребенка.

«Пять человек выбрались самостоятельно. Предварительно, трое, включая ребенка, остались в машине», — отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают водолазы и экстренные службы. С пострадавшими беседует психолог. В спасательной операции участвуют 20 специалистов и семь единиц техники.

Несколько дней назад в Приморском крае рыбаки провалились под лед вместе с автомобилем. Инцидент произошел на озеро Ханка. Выбраться удалось лишь одному приморцу, двое других не выжили. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.

В начале декабря в Приморском крае в районе Кипарисово водитель на квадроцикле провалился под лед. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как при помощи троса двое мужчин вытаскивают пострадавшего из холодной воды.

Ранее в Кузбассе школьники провалились под лед, их унесло течением.

