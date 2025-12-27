Умерла последняя из всемирно известных пятерняшек Дион

Аннет Дион, последняя из остававшихся в живых пятерняшек Дион — первых в мире пяти близнецов, сумевших выжить в младенчестве, ушла из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя семьи.

По данным источника, причиной смерти стала болезнь Альцгеймера.

«Она первой начала ползать, первой узнала свое имя и последней умерла. И, как и ее сестры, она возмущалась тем, что ее используют в качестве объекта всеобщей сенсации», — отмечается в статье.

Пятерняшки Дион появились на свет 28 мая 1934 года в канадской провинции Онтарио. Они вошли в историю как первые пять близнецов, которые сумели пережить младенческий возраст. Всемирную известность сестры получили уже через несколько часов после рождения. Они стали настоящей сенсацией и даже туристической достопримечательностью.

Первой из сестер умерла Эмили, когда ей было 20 лет. Через 16 лет Мари была госпитализирована из-за депрессии и скончалась возрасте 36 лет. Позже умерла Ивон. Сесиль ушла из жизни в августе 2025 года, после чего Аннет оставалась последней из знаменитых пятерняшек.

В ноябре на 90-м году жизни умерли одни из самых известных близнецов шоу-бизнеса — танцовщицы, певицы и актрисы Элис и Эллен Кесслер. Они стали одними из наиболее заметных немецких артисток и выступали на сцене более 60 лет, в том числе с Фрэнком Синатрой, Фредом Астером и Гарри Белафонте. Помимо Германии, особенно популярными сестры Кесслер были в США, Франции и Италии.

Ранее скончался гитарист британской группы The Cure.