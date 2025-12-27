Скончался гитарист британской группы The Cure

Гитарист и клавишник британской рок-группы The Cure Перри Бэмоунт скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает официальный сайт группы.
Отмечается, что Бэмоунт скончался у себя дома в Рождество из-за непродолжительной болезни.
Новость дополняется.
