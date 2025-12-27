Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Власти Франции признали неизбежность переговоров с Россией

FT: в Елисейском дворце признали необходимость вести прямой диалог с РФ
Victor Velter/Shutterstock/FOTODOM

В Елисейском дворце признали неизбежность прямого диалога с Россией. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«На каком-то этапе европейцам придется вступить в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, как предложил президент Франции Эммануэль Макрон», — говорится в публикации.

19 декабря президент Франции Эммануэль Макрон признал, что для Европы, может быть, было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ. В то же время Макрон обратил внимание, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к диалогу с зарубежным коллегой.

24 декабря в Кремле пообещали оповестить общественность, когда Париж направит Москве сигнал о готовности возобновить диалог. Из заявления следует, что пока этого не произошло.

Ранее Путин вошел в топ-5 самых упоминаемых людей во французских СМИ персон.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27513277_rnd_3",
    "video_id": "record::0c0e72c4-aaf8-43b7-bd05-10db63e3e824"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+