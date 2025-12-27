Россиянам напомнили о штрафах за шум в новогоднюю ночь

В преддверии главного праздника года у многих возникает вопрос: можно ли шуметь после полуночи 31 декабря, не рискуя получить штраф? Однозначного ответа в масштабах всей страны не существует, поэтому новогоднее веселье может обернуться административным наказанием, если не знать региональных особенностей, рассказал «Газете.Ru» руководитель юридического департамента юридической фирмы «Прагмат» Артём Платонов.

«Справедливым будет отметить, что перспектива введения единого федерального «закона о тишине» на территории Российской Федерации все-таки присутствует: в настоящее время такой законопроект рассматривается в Государственной уме. Но пока что режим тишины и покоя граждан устанавливается законами субъектов РФ, и в отсутствие единых федеральных норм в стране формируется некое «лоскутное одеяло» правил встречи Нового Года, которые сильно разнятся от региона к региону», — объяснил он.

По словам юриста, в ряде субъектов власти идут навстречу гражданам и официально вводят новогодние послабления. Так, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Татарстане в ночь на 1 января действие ночного режима тишины приостанавливается. Это означает, что жители могут вдоволь пошуметь: громко разговаривать и слушать музыку, петь и запускать петарды после 23:00 без риска быть оштрафованными.

«Но не следует забывать, что даже в этих регионах такое исключение действует строго в праздничную ночь. Уже со второй ночи января привычные ограничения, как правило, возвращаются в полной мере. Да и шумное «продолжение банкета» утром 1 января ожидаемо приведет к административным последствиям», — отметил эксперт.

Гораздо более строгая ситуация складывается в тех регионах, где законы временно не предусматривают специальных праздничных исключений. На этих территориях стандартный режим тишины, который запрещает шум в ночные часы (как правило, с 23:00 до 7:00), продолжает действовать и в новогоднюю ночь.

«Поэтому, даже выходя за рамки ограничений ради праздничного застолья или фейерверка, гражданин формально становится нарушителем. Например, от запуска пиротехники в ночь на 1 января в 2024 году отказались Крым и Севастополь, а также Курская, Калужская, Воронежская и ряд других областей и муниципалитетов, что вероятнее всего повторится и в грядущую новогоднюю ночь. Так что, если вы планируете поехать в гости или на отдых, то перед праздником не лишним будет уточнить актуальную редакцию местных нормативно-правовых актов», — посоветовал Платонов.

Финансовая ответственность за нарушение тишины также устанавливается регионами. Для граждан штрафы варьируются в среднем от 500 до 5000 рублей. Для должностных лиц и организаторов мероприятий (например, владельцев кафе, устраивающих уличный праздник) суммы могут быть на порядок выше. При этом, если шумное поведение сопровождается явными признаками нарушения общественного порядка – пьяной агрессией, оскорблениями, порчей имущества — действие может быть переквалифицировано и по более весомым статьям, например, ответственность по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») предусматривает не только штраф, но и административный арест до 15 суток.

«Советы универсальны: уважайте права соседей, даже если закон на вашей стороне; по возможности перенесите самые громкие активности на период до 23:00 или сразу после полуночи, если это разрешено; а главное, — заранее изучите местное законодательство», — резюмировал он.

Ранее россиян предупредили о неочевидных зимних штрафах для автомобилистов.