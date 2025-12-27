В Минобороны назвали число сбитых за ночь дронов над Россией

Силы ПВО сбили семь беспилотников над Кубанью и Адыгеей

Силы противовоздушной обороны в ночь на 27 декабря сбили над территорией России семь украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что дроны уничтожены над Краснодарским краем и Республикой Адыгея.

Накануне вечером в Минобороны сообщали, что военные за три часа уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Крымом и акваторией Черного моря.

В этот же день в поселке Кировское в Крыму беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) поразил объект инфраструктуры. В результате атаки произошел пожар.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе четыре муниципалитета подверглись атакам украинских войск, в результате чего пострадали две мирные жительницы.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.