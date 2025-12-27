Россиян предупредили об обмане под видом игры «Тайный Санта»

Мошенники активизировались в интернете в преддверии Нового года и начали использовать популярную игру «Тайный Санта» для хищения денег у пользователей. Об этом сообщили ТАСС в центре цифровой экспертизы Роскачества.

В организации пояснили, что схема основана на психологическом эффекте праздника, когда люди легче доверяют обещаниям быстрой выгоды. Потенциальным жертвам предлагают перевести небольшую сумму якобы на подарок незнакомцу, пообещав взамен шанс получить более крупный денежный приз или дорогой гаджет. На практике эти деньги просто уходят мошенникам.

В Роскачестве подчеркнули, что основная угроза заключается не только в потере первоначального перевода. После ввода данных банковской карты пользователю предлагают подтвердить операцию кодом из СМС, и в результате со счета может быть списана сумма, значительно превышающая исходный платеж.

Эксперты призвали россиян быть особенно внимательными в предпраздничный период и напомнили, что легальные благотворительные и развлекательные акции не запрашивают платежные данные. Пользователям рекомендуют проверять подобные предложения только через официальные сайты компаний и не переходить по сомнительным ссылкам из соцсетей и мессенджеров.

Ранее в МВД предупредили о новогодних схемах мошенников.