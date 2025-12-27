Размер шрифта
В Польше подняли в воздух дежурные военные самолеты

ВС Польши подняли в воздух истребители из-за якобы активности РФ на Украине
Истребители F-16 Fighting Falcon на авиабазе ВВС Польши в Ласке, 2015 год
Tomasz Stanczak/Agencja Gazeta/Reuters

Польша на фоне якобы активности Вооруженных сил РФ на Украине подняла в воздух дежурные военные самолеты. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши, опубликовав соответствующее заявление на странице в социальной сети X.

В тексте отмечается, что в воздушном пространстве республики начала действовать военная авиация.

«Истребители начали действовать, а наземные средства ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru») и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности», — подчеркивается в сообщении.

Из него следует, что предпринятые Варшавой шаги носят превентивный характер. Меры направлены на обеспечение безопасности в районах Польши, граничащих с «уязвимыми территориями».

23 декабря польские власти также подняли в воздух дежурные военные самолеты. Днем дежурные пары истребителей вернулись на аэродромы. Оперативное командование ВС республики подчеркнуло, что нарушений воздушного пространства страны зафиксировано не было. Системы ПВО и радиолокационной разведки, приведенные в состояние боевой готовности, вернулись к штатному режиму работы.

Ранее Варшава и Киев начали переговоры о передаче украинским войскам истребителей с истекшим сроком службы.

