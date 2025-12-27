Лидеры трех стран Европы обсудили по телефону Украину перед визитом Зеленского в США

Стармер обсудил Украину в телефонном разговоре с Макроном и Мерцем

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом в заявили в канцелярии премьера, пишет РИА Новости.

«Лидеры подтвердили свою непоколебимую приверженность справедливому и прочному миру на Украине и важность продолжения переговоров по достижению этого прогресса в ближайшие дни», — отмечается в заявлении.

В тексте указано, что во время беседы Стармер заявил о наступлении «решающего момента» для Украины и безопасности во всем Евроатлантическом регионе.

Накануне журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на слова украинского официального лица, сообщал о возможной встрече Трампа и Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в воскресенье, 28 декабря.

По данным телеканала CNN, перед встречей с Трампом Зеленский пообщался с чиновниками НАТО, а также с лидерами Канады, Германии, Финляндии, Дании и Эстонии для координации позиций. При этом участие европейских лидеров в предстоящей встрече президентов США и Украины не планируется.

До этого Трамп подчеркнул, любое мирное предложение Зеленского по урегулированию конфликта не будет иметь значения без одобрения со стороны Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что в Европе опасаются непредсказуемого поведения Трампа на встрече с Зеленским.